Vladimir Putin a intrat in campania electorala. Presedintele rus, care candideaza pentru a patra oara la aceasta functie, a prezidat prima sedinta - VIDEO

Vladimir Putin a intrat in campania electorala. Ieri, presedintele rus, care candideaza pentru a patra oara la aceasta functie, a prezidat prima sedinta, unde si-a prezentat sefii de staff in campania electorala - un medic, un pedagog si un muncitor. Putin a fost primit cu aplauze de tinerii care in urmatoarele 3 luni vor munci pentru ca el sa ramana presedinte.