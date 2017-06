Vladimir Putin a raspuns la NBC acuzatiilor privind amestecul in politica americana. "Tu intelegi ce prostie ma intrebi?" - VIDEO

Cu acest interviu si-a inaugurat duminica seara jurnalista Megyn Kelly noua emisiune de la postul NBC, dupa ce a parasit canalul conservator Fox News, unde era cam singura voce critica la adresa lui Trump.

Putin: “Nu vreau sa supar pe nimeni, dar puneti degetul oriunde pe harta si veti gasi plangeri ca americanii se amesteca in procesele electorale ale altor state....”

Kelly: “Cu tot respectul, dar asta suna ca o autojustificare”.

Putin: “Nici pomeneala. Descriu o stare de lucruri. Pentru fiecare actiune, exista o contrareactie. Nu au existat intalniri, ma intelegia N-au fost intalniri cu oamenii lui Trump. Cand am citit de asta, mi-a cazut fata.”

Kelly: “Ambasadorul Kisliak nu s-a intalnit cu nimeni din echipa de campanie a lui Trumpa”.

Putin: “N-am idee si sunt cat se poate de sincer. Nu cunosc in detaliu activitatea de rutina a unui ambasador. E o prostie. Macar intelegi ce prostie ma intrebia”

Kelly: “Pai sunteti seful lui. “

Putin: “Asculta, seful lui e ministrul de externe. Crezi ca eu am timp sa discut in fiecare zi cu toti ambasadorii Rusiei de prin lumeaa E curata prostie. Starniti furtuni intr-un pahar cu apa. De dragul senzationalului, ati facut din asta o arma impotriva presedintelui vostru.. Ce sa zic... sunteti creativi, nu gluma. Bravo voua! Tare va mai plictisiti..."

"Dumneavoastra si cu mine, noi doi avem o relatie mai stransa decat cea pe care o am cu (Michael) Flynn", i-a spus Vladimir Putin lui Megyn Kelly. In cursul unui dineu de gala, organizat la Moscova in decembrie 2015 pentru Russia Today, Michael Flynn, care ulterior a devenit consilierul de securitate al lui Donald Trump, a tinut un discurs si era asezat chiar alaturi de Vladimir Putin.

"Cand am mers la acest eveniment pentru compania noastra, Russia Today, si m-am asezat la masa, alaturi era asezat un gentleman", a povestit seful statului rus. „Am tinut discursul. Apoi s-a vorbit despre alte subiecte. Apoi m-am ridicat si am plecat. Dupa asta, mi s-a spus 'stiti, era un gentleman american, a fost implicat in anumite lucruri. A fost in serviciile de securitate. Asta e tot. Nu prea am vorbit cu el. Este nivelul la care ma cunosc cu Flynn", a afirmat Vladimir Putin.