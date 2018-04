Vladimir Putin a semnat cererea de demisie a guvernatorul din Kemerovo. In incendiul devastator a murit si nepoata guvernatorului - VIDEO

Aman TULEIEV, EX-GUVERNATOR KEMEROVO: “I-am transmis presedintelui Federatiei Ruse cererea de demisie. Eu consider ca aceasta decizie este cea mai corecta si constienta in acest moment. Cu o asa o greutate nu poti indeplini functia de guvernator, moral nu poti. Pace si bunatate familiilor voastre.”

In incendiul devastator din Kemerovo a murit si nepoata guvernatorului. In discursul in care si-a anuntat demisia, acesta a spus ca a facut tot ce i-a stat in puteri pentru a le oferi sustinere familiilor celor decedati.

In locul oficialului, in functia de guvernator a fost numit adjunctul sau, care a promis ca ancheta in acest caz va fi transparenta. Ieri in centrul orasului urma sa aiba loc o actiune de protest a rudelor victimelor, care au manifestat si la inceputul saptamanii.

Sute de oameni s-au adunat atunci in fata cladirii administratiei locale si au asteptat ca Vladimir Purin sa iasa la ei pentru a le da informatii despre numarul victimelor, lucru care insa nu s-a mai intamplat.

“Oameni buni, va rog sa va anuntati toate cunostintele. Haideti sambata sa iesim.”

Initiatorul era barbatul care si-a pierdut in incendiu trei copii, sotia si sora. Acesta invinuia autoritatile ca nu au facut nimic ca sa fie evitata tragedia. Insa, dupa o discutie cu guvernatorul demisionar, barbatul si-a schimbat radical parerea.

Igor VOSTRICOV: “Aman Tuleiev este totalmente de partea noastra, ne sustine. El vrea ca aceasta problema sa fie rezolvata. Unica ce mi-a spus, este sa am grija ca cineva incearca sa ma manipuleze.”

Mai mult, el a indemnat oamenii sa nu iasa la protest sugerand ca administratia locala nu are nici o vina. Vineri, proprietara centrului comercial si sefa inspectiei constructiei de stat din localitate au fost incatusate.

Comisia de ancheta a stabilit ca mall-ul a fost construit cu grave incalcari si ca proprietarii nici macar nu aveau autorizatie. Alte cinci persoane, printre care responsabilii centrului comercial si un paznic, au fost deja plasate in detentie provizorie pe durata anchetei.

Presedintele rus, Vladimir Putin a declarat ca neglijenta criminala si nepasarea sunt cauzele tragediei. Alarma de incendiu de la centrul comercial nu mai functiona din 19 martie, iar nimeni nu a facut demersuri pentru a rezolva problema.

Mai mult ca atat, in cladire nu existau nici extinctoare suficiente. Incendiul a izbucnit pe 25 martie, la ultimul etaj al mall-ului. 64 de persoane, printre care 41 de copii au murit.