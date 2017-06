Vladimir Putin ameninta Statele Unite din cauza scuturilor anti-racheta. "Nu putem sa stam degeaba si sa ne uitam"

Rusia nu poate sa stea degeaba si sa se uite in timp ce altii isi consolideaza capacitatile militare la frontierele sale in Orientul Extrem, asa cum s-a intamplat in Europa, a declarat liderul de la Kremlin la Forumul Economic International de la Sankt Petersburg. Moscova este deosebit de ingrijorata de desfasurarea sistemului american antiracheta THAAD in Coreea de Sud, cu scopul de a contracara amenintarea rachetelor nord-coreene, si de informatii despre consolidarea Fort Greely, in Alaska, o instalatie de lansare de rachete antibalistice, a spus Putin

”Acest lucru distruge echilibrul strategic in lume”, a subliniat el intr-o intalnire cu presa internationala, al carei inceput a fost transmis in direct de televiziunea rusa. ”Ceea ce se intampla este un proces foarte grav si ingrijorator. In Alaska, iar acum in Coreea de Sud, apar elemente ale sistemului apararii antiracheta. Trebuie sa stam degeaba si sa ne uitam la astaa Bineinseles ca nu. Ne gandim cum sa raspundem acestor provocari. Aceasta este o provocare pentru noi”, a insistat el.

Washingtonul a folosit Coreea de Nord ca pe un pretext pentru a-si extinde infrastructura militara in Asia, asa cum a folosit Iranul ca pe un pretext pentru a dezvolta un scut antiracheta in Europa, a acuzat Putin. Acest scut antiracheta din Europa, are elemente in Romania, la Deveselu.

Putin a spus ca Insulele Kurile, un arhipelag in Extremul Orient revendicat atat de Moscova, cat si Tikyo, sunt ”un loc destul de convenabil” in vederea desfasurarii unor echipamente militare ruse ca raspuns la aceste amenintari.

Ministrul rus al Apararii Serghei Soigu anunta anul trecut ca Moscova intentioneaza sa trimita unele dintre cele mai noi sisteme de aparare antiaeriana si drone pe aceste insule, in cadrul unei efort de reinarmare a unitatilor militare ruse deja stationate in acest arhipelag. Soigu a anuntat de asemenea construirea unei baze militare ruse in Kurile.

”Eu nu sunt de acord (cu acuzatia potrivit careia) noi incepem sa inarmam unilateral aceste insule”, a spus Putin. ”Acesta este pur si simplu un raspuns fortat la ceea ce se intampla in regiune”, a apreciat el. Orice negocieri in vederea unei demilitarizari a Kurilelor ar putea sa aiba loc dupa o reducere a nivelului tensiunilor in intreaga regiune, a adaugat el.

Negocieri vechi intre Tokyo si Moscova cu privire la aceste insule, revendicate de Japonia sub numele de Teritoriile de Nord, sunt bocate in prezent.

Putin a spus ca Moscova este constienta de pericolul ca Japonia sa permita stationarea unor trupe americane pe aceste insule, in cazul in care incheie un acord si le preda insulele japonezilor. ”O asemenea posibilitate exista”, a subliniat el.

Moscova nu a vrut sa-si inrautateasca relatiile si asa slabe cu Washingtonul alimentand, in opinia sa, aceasta cursa a inarmarii si a deplans ceea ce a numit o campanie antirusa. ”Cum va evolua situatiaa Nu stim”, a conchis Putin.