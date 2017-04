Vladimir Putin anunta noi atacuri chimice in Siria: "Avem informatii ca sunt inscenate pentru a da vina pe guvernul sirian" - VIDEO

Vladimir Putin a avertizat marti in legatura cu viitoare atacuri chimice in Siria sub forma unor inscenari la adresa presedintelui sirian Bashar al Assad.

"Avem informatii ca inscenari de acest tip - nu pot sa le numesc altfel - sunt pregatite in diferite zone din Siria, chiar in suburbii din Damasc. Se planuieste aruncarea substantelor chimice si invinuirea guvernului sirian" a declarat Putin intr-o conferinta comuna cu presedintele italian - Sergio Mattarella.

"Presedintele Mattarella si eu am discutat, i-am spus ca asta imi aminteste de evenimentele din 2003 cand reprezentantii SUA au demonstrat la ONU ca au gasit arme chimice in Irak. Au lansat o campanie militara acolo care s-a incheiat cu distrugerea tarii, raspandirea terorismului si aparitia Statului Islamic pe scena globala" a mai spus Putin, citat de Russia Today.