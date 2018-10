Vladimir Putin, atac dur la adresa lui Serghei Skripal: „Un tradator, o scursura”

„Aud că unii dintre colegii voştri au lansat teoria că Skripal a fost un fel de activist pentru drepturile omului. A fost doar un spion. Un trădător al patriei. Există un asemenea concept – trădător de patrie. El asta era”, a spus preşedintele Rusiei în timpul unui forum pentru energie de la Moscova, conform The Guardian.

Putin on Skripal: "He's just a spy, a traitor to his fatherland. He's a scumbag, that's all." pic.twitter.com/b4cOybRdq6