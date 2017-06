Vladimir Putin, despre cum a scapat de cele 5 tentative de asasinat: "Daca ti-e scris sa mori spanzurat, nu te ineci" - VIDEO

In timpul unei discutii cu Vladimir Putin, cineastul american l-a intrebat pe liderul de la Kremlin cum a scapat de cele 5 tentative de asasinat la adresa sa, despre care a aflat el, comparandu-le cu cele 50 la adresa lui Fidel Castro. Putin a raspuns cu un proverb: "Daca ti-e scris sa mori spanzurat, nu te ineci!"

"Am vorbit cu Castro despre asta. Mi-a spus 'Vrei sa stii de ce sunt inca in viataa'. I-am raspuns 'De ce'a 'Pentru ca personal ma ocup de securitatea mea', a raspuns el", a povestit Putin.

"Imi fac munca, agentii de securitate isi fac si ei treaba. Am incredere in ei. Daca ti-e scris sa mori spanzurat, nu te ineci", a spus Putin.

Regizorul american castigator a 3 Oscaruri a realizat un documentar in 4 parti intitulat "The Putin Interviews" care va fi difuzat in SUA de Showtime, incepand cu 12 iunie.

Documentarul consta intr-o serie de interviuri pe care Putin i le-a acordat lui Oliver Stone pe durata a 2 ani si prin care vrea sa le prezinta americanilor "o imagine completa" despre liderul de la Kremlin. Proiectul i-a adus regizorului multe critici in Statele Unite, unde a fost acuzat ca de fapt vrea sa-i "spele imaginea" presedintelui rus.