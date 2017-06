Oficiali americani in domeniul informatiilor au acuzat Rusia de faptul ca a incercat sa se amestece in alegerile americane prin piratarea Partidului Democrat, cu scopul de a influenta scrutinul in favoarea lui Donald Trump, o acuzatie pe care Kremlinul a respins-o in mai multe randuri.

Intr-un interviu acordat lui Megyn Kelly de la emisiunea NBC News Sunday Night, din care au fost publicate fragmente, Putin declara ca hackeri din Statele Unite ar fi putut sa faca asa incat sa arate ca Rusia s-a aflat in spatele atacului, din motive politice.

”Hackeri pot fi oriunde. Ei pot sa fie in Rusia, in Asia... inclusiv in America, America Latina”, declara Putin.

”Apropo, pot exista hackeri si in Statele Unite, care, foarte abil si profesionist, au aruncat vina, asa cum spunem noi, asupra Rusiei”, spune liderul de la Kremlin.

”Va puteti imagina asa cevaa In toiul luptei politice. Potrivit anumitor calcule, a fost convenabil ca ei sa divulge aceste informatii, asa ca le-au divulgat, citand Rusia. Va puteti imagina asa cevaa Eu pot”, insista Putin.

Pe de alta parte, presedintele Rusiei nu a ratat ocazia de a o complimenta pe Megyn Kelly. "Maine (n.r. la Forum), ne vom uita fix la dumneavoastra tot timpul. Sunteti superba", i-a transmis Vladimir Putin.

Intregul interviu cu Putin va fi difuzat duminica.

Putin a declarat, vineri, la Forumul International de la Sankt Petersburg, ca aceste acuzatii de piraterie sunt niste simple ”barfe care fac rau” si ca orice probe evocate de catre serviciile americane de informatii ar fi putut sa fie falsificate.