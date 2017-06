Vladimir Putin, in a doua parte a filmului documentar regizat de Oliver Stone: "Rusia va raspunde la orice amenintare din partea NATO" - VIDEO

Vladimir Putin l-a invitat pe regizorul american in cabinetul sau de la Kremlin, acolo unde nu oricine poate intra. Pe ecranul unui televizor de pe holuri era difuzat, cum era si de asteptat, un discurs al presedintelui rus. Iar in biroul lui, intamplator sau nu, Oliver Stone a gasit o carte scrisa chiar de el.

”- Este a mea!-Da.”

Vladimir Putin i-a aratat regizorului unde au loc intalnirile oficiale.

” -Aici lucraţi?- Da.- Aici au loc întâlnirile?- Da. Îmi cer scuze, e puţin dezordine. E portretul tatălui meu, în Sevastopol, Crimeea.”

Tot in a doua parte a documentarului, liderul rus i-a spus regizorului american ca vede un pericol in exercitiile NATO la granitele sale si ca Rusia va lua masuri. Oliver Stone l-a intrebat pe Putin si despre libertatea presei, iar presedintele rus a spus ca mass-media nu este controlata de stat. In a doua si a treia parte a filmului, Vladimir Putin va vorbi despre anexarea Crimeii si alegerile prezidentiale din Statele Unite. Pentru a realiza acest documentar, Oliver Stone a avut mai multe discutii cu Vladimir Putin, de-a lungul ultimilor doi ani, fiind cel mai lung dialog pe care l-a avut Putin cu presa occidentala.