Vladimir Putin inaugureaza podul care leaga Crimeea de Rusia

“-Sa mergem!-Haideti!”

Cu o lungime de 19 kilometri, Podul Crimeii asa cum l-au denumit rusii, traverseaza Stramtoarea Kerci, un brat de mare intre Marea Azov si Marea Neagra, si leaga Peninsula Kerci, in Crimeea, de Peninsula Taman, in sudul Rusiei. Alaturi de doi muncitori care au lucrat la constructia podului, Putin l-a traversat in 16 minute, scrie presa rusa. In tot acest timp, muncitorii i-au dat raportul presedintelui rus.

“Aici toata lumea a lucrat nu pentru banii pe care i-a castigat, toti au lucrat constiincios. Asa v-as spune. Banii ca banii, dar constiinta este in primul rand."

Masinile si autobuzele urmeaza sa aiba acces pe pod de maine, a anuntat Kremlinul. Acestea vor fi autorizate sa circule cu pana la 120 de kilometri pe ora, daca circulatia nu este incetinita din cauza conditiilor meteo. Trenurile vor fi nevoite sa astepte sfarsitul lui 2019 pentru a traversa Stramtoarea Kerci. La capatul podului, presedintele si muncitorii au fost intampinati de restul echipei de lucru. Sub ropote de aplauze, Putin a urcat pe scena si a tinut un discurs, numind podul “constructia secolului”.

Vladimir PUTIN, PRESEDINTE RUSIA: "Va felicit cu ocazia acestei zile istorice. Este istorica pentru ca de sute de ani oamenii visau la un asemenea pod. Datorita muncii voastre, datorita talentului vostru, acest proiect, aceasta minune a fost realizata.”

Firma care a construit podul planifica sa-l dea in exploatare in decembrie 2018, iar costul lucrarilor este 2,9 miliarde de euro. Insa, in cadrul unei vizite care a avut loc cu cateva zile inainte sa fie reales presedinte, Putin a cerut ca podul sa fie gata in mai. Lansat in februarie 2016, acest santier titanic a fost incredintat de statul rus societatii miliardarului Arkadi Rotenberg - partenerul de judo al presedintelui Vladimir Putin.

Rusia a anexat Crimeea, unde se afla o mare baza navala ruseasca la Marea Neagra, in urma cu patru ani, ca raspuns la inlaturarea presedintelui ucrainean prorus in timpul protestelor de pe Maidan. Anexarea si o rebeliune separatista prorusa ulterioara in estul Ucrainei, au declansat cele mai proaste relatii dintre cele doua state din istorie.