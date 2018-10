Vladimir Putin isi sarbatoreste astazi ziua de nastere. Spre deosebire de anii trecuti, liderul rus va petrece alaturi de rude si prieteni - VIDEO

Desi anii trecuti, Putin a jucat hochei ori a mers in excursii in taigaua siberiana de ziua lui de nasterE, astazi acesta va fi alaturi de rude si prieteni.

Cel putin asta a declarat purtatorul de cuvant al Kremlinului, fara a oferi si alte detalii. Traditional, numerosi politicieni si lideri din toata lumea ii pregatesc cadouri ori ii transmit felicitari presedintelui rus. Silvio Berlusconi, de exemplu, a publicat o fotografie pe internet si a scris ca pleaca in Rusia, la amicul sau, Vladimir Putin.

In prezent, el ocupa functia de presedinte pentru a patra oara si este la conducerea acestei tari de aproape 19 ani.

Opozitia rusa si numeroase portaluri de stiri au tinut sa aminteasca in aceasta zi despre averea lui Putin, dar si nivelul de trai al rusilor. In timp ce liderul de la Moscova ar avea in jur de 180 de miliarde de euro, sustin unele surse, si ar fi cel mai bogat om din lume, in Rusia exista peste 35 de milioane de oameni saraci.