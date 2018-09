Vladimir Putin, la cratita. Liderul rus a gatit clatite la intalnirea cu Xi Jinping - VIDEO

Putin si-a aratat ospitalitatea in timp ce se plimba cu Xi Jinping pe litoralul orasului Vladivostok. Oficialii si-au pus sorturi si fiecare a gatit cate o clatita in stil rusesc, cunoscuta si sub numele de “blin”, care a fost umpluta cu icre. Inainte de a servi bucatele, liderii au dat peste cap si cate un pahar de vodka. Nu este prima data cand Putin si Xi Jinping gatesc impreuna.

In iunie, in timpul unei vizite intreprinse in China, presedintele rus, aflat mereu in vizorul camerelor de filmat, a preparat tot clatite, pe care l-a gustat si Xi Jinping. Intrevederea dintre presedintii rus si chinez coincide cu inceperea a celor mai ample manevre militare organizate de Rusia dupa dezmembrarea URSS, exercitii la care participa de asemenea China si Mongolia.