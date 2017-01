Vladimir Putin: Oponentii lui Trump parca sunt antrenati sa puna la cale un Maidan la Washington pentru a opri investirea sa. Declaratiile facute in timpul intalnirii cu Dodon

Vladimir Putin a vorbit despre acuzatiile de "santaj la adresa lui Donald Trump" din presa internationala la finalul intalnirii cu presedintele R. Moldova, Igor Dodon.

"Nu-l cunosc personal pe Trump, nu m-am intalnit niciodata cu el si nu stiu ce va face pe arena internationala. Nu am motive sa-l atac, sa-l critic sau sa-l apar" a spus Putin adaugand ca "sunt forte care incearca sa submineze legitimitatea presedintelui ales al SUA".

"Am impresia ca s-au antrenat la Kiev si sunt gata sa organizeze un Maidan in Washington pentru a nu-l lasa pe Trump sa fie investit" a mai comentat Putin.

Despre "campania de discreditare a lui Donald Trump", liderul rus a spus ca "elitele politice din Vest au devenit din ce in ce mai slabe".

"Prostitutia este un fenomen social deplorabil" a reactionat Putin adaugand ca "cei din spatele stirilor false sunt mai josnici decat prostituatele".

Putin a comentat si acuzatiile ca Trump ar putea fi santajat de Moscova cu filmari compromitatoare: "Cand Trump a vizitat Moscova acum cativa ani, nu era o figura politica. Nici nu stiam despre ambitiile sale politice, era un om de afaceri, unul dintre cei mai bogati oameni din America. Chiar crede cineva ca serviciile noastre de informatii vaneaza fiecare miliardar americana Bineinteles ca nu. Sunt prostii."

Putin a avut o reactie si in legatura cu acuzatiile ca Trump a fost filmat de spioni rusi intretinand relatii sexuale cu prostituate in Moscova pentru ca ulterior sa fie santajat: "Ma indoiesc de faptul ca cineva care a organizat concursuri de frumusete ani la rand si care cunoaste cateva dintre cele mai frumoase femei din lume ar plati prostituate in Moscova."