"Vladimir Putin rade de noi". Reactiile americanilor dupa interviul bizar oferit de liderul rus inaintea unui meci de hochei

Liderul de la Kremlin, imbracat in echipament de hochei, a fost abordat de corespodentul CBS News in Rusia, Elizabeth Palmer, pe culoarul arenei de hochei unde se pregatea sa joace alaturi de politicieni, oameni de afaceri si foste glorii ale sportului din Rusia.

Interviul catalogat de presa americana drept unul "bizar" s-a viralizat. "Putin a oferit cel mai ciudat interviu despre Trump si Comey (n.r. directorul FBI)", a scris Huffington Post, in timp ce unii jurnalisti au comentat pe Twitter ca liderul rus rade pur si simplu pe seama americanilor.

Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Peskov, a tradus in engleza raspunsurile oferite de Putin. Cu aceasta ocazie, americanii au remarcat ca Putin stie limba engleza, intelegand intrebarea jurnalistei americane, fara sa-i fie tradusa.

Intrebat ce efecte are concedierea directorului FBI asupra relatiilor dintre SUA si Rusia Putin a raspuns. "Intrebarea dv. mi se pare foarte amuzanta. Nu fiti furiosi pe mine. N-avem nimic de-a face cu asta", a spus presedintele rus. "Nu va avea niciun efect" a mai adaugat Putin.

“Nu avem nimic de-a face cu acest lucru. Presedintele Trump actioneaza in concordanta cu legea si Constitutia sa”, a spus liderul de la Kremlin.

Seful statului rus a invitat-o apoi pe corespondenta sa se uite la meciul de hockei. "Ma duc sa joc hochei cu fanii. Va invit sa faceti la fel" a spus Putin zambind.

In meciul demonstrativ care a urmat Putin a inscris de 7 ori, iar echipa lui a batut cu 17 la 6. Vladimir Putin a facut echipa cu ministrul aparari, dar si cu trei campioni olimpici de la nationala de hochei a Rusiei. De partea cealalta, a fost o selectionata a unor importanti conducatori din lumea afacerilor.

Pe Twitter americanii s-au distrat pe seama faptului ca nimeni nu a indraznit sa-l atace pe Vladimir Putin pe gheata si ca liderul rus a trecut printre adversari ca printre jaloane. In varsta de 64 de ani, Putin a fost totusi pus la pamant in timpul meciului. "Un nou efort al lui Putin sa para un action man", a comentat ironic CNN

