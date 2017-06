Vladimir Putin: Scutul antiracheta amplasat in Romania si Polonia creeaza in mod inevitabil o amenintare pentru armata rusa - VIDEO

El a reprosat de asemenea statelor NATO ca inventeaza “amenintari imaginare provenite din Rusia” si presei occidentale ca a speculat ca hackeri rusi s-ar fi amestecat in campaniile electorale din SUA si Franta, relateaza Agerpres.

Aceste presupuse amenintari “le-ati inventat voi singuri (occidentalii)”, a spus liderul rus in interviul publicat miercuri de cotidianul francez Le Figaro. “V-ati speriat singuri” si totul pe “date imaginare”, a insistat Putin.

El a criticat din nou extinderea NATO pana la granitele Rusiei in pofida faptului ca — asigura Putin — atunci cand s-a destramat Uniunea Sovietica politicienii occidentali au garantat ca Alianta Nord-Atlantica nu se va extinde catre tarile est-europene.

Putin a apreciat ca puteau fi evitate problemele actuale ce decurg din crearea scutului american antiracheta in Polonia si Romania, care in opinia sa “creeaza in mod inevitabil o amenintare” pentru armata rusa si “rupe echilibrul geostrategic, ceea ce este extrem de periculos pentru securitatea internationala”.

Cat despre informatiile despre o operatiune rusa de piraterie informatica in timpul alegerilor prezidentiale din SUA, Putin le-a calificat drept “fictiune” si a sustinut ca in spatele lor se afla “dorinta celor care au pierdut alegerile sa dreaga situatia acuzand Rusia de ingerinta”. “Rusia nu a piratat (informatic) niciodata. Nu avem nevoie. Nu exista niciun interes. Pentru ce a”, a continuat liderul de la Kremlin.

In interviul acordat cu ocazia vizitei sale in Franta, unde s-a intalnit luni cu presedintele Emmanuel Macron, Putin si-a sustinut de asemenea pozitia cu privire la conflictul sirian si spune ca amandoi sunt de acord cel putin cu privire la chestiunea organizarii unor convoaie umanitare.

In schimb, presedintele rus a negat acuzatiile conform carora omologul sau sirian Bashar al-Assad a folosit arme chimice si crede ca astfel de acuzatii sunt formulate pentru “a justifica si mentiune presiunile, inclusiv militare” impotriva acestuia din urma.

Tot legat de Siria, liderul rus a precizat ca prioritatea sa este stabilirea unor “zone de dezescaladare” in aceasta tara pentru a se crea premisele initierii unui proces de reconciliere politica in cadrul caruia sa se adopte o noua Constitutie si sa se organizeze alegeri.

Cat despre conflictul ucrainean, Vladimir Putin a sustinut ca “este un conflict intern al Ucrainei” care a pornit de la schimbarea de putere din februarie 2014, cand a fost inlaturat de la conducere presedintele prorus Viktor Ianukovici.

“Acolo este sursa tuturor problemelor”, a punctat presedintele rus, insistand ca vina pentru acest conflict o poarta “autoritatile de la Kiev”, nu sprijinul oferit de Moscova separatistilor prorusi, cum afirma guvernele occidentale.

Prin urmare, Putin a cerut guvernului ucrainean sa-si retraga trupele de pe linia frontului, sa faca sa intre in vigoare legea privind statutul de autonomie pentru regiunile din estul Ucrainei si sa ridice blocada economica impotriva acestora.