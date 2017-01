Vladimir Putin si-a etalat talentul in timpul unei intalniri cu studentii: a fredonat cateva versuri ale unei melodii - VIDEO

Inconjurat de jurnalisti si camere de luat vederi, Vladimir Putin a mers astazi la o intalnire cu studentii. Dupa cateva ore de discutii, presedintele rus a avut parte de un moment mai relaxant.

Un student a cantat o melodie, insa la un moment dat, de emotii, se pare, ca a uitat cuvintele sau poate astfel l-a lasat pe Putin sa cante deoarece, liderul de la Kremlin avea microfonul in mana. Desi a cantat doar cateva versuri, cei prezenti l-au aplaudat.

Nu este prima oara cand Vladimir Putin o face pe artistul.In 2010, inca pe cand era premier, in timpul unui concert caritabil, oficialul a cantat la pian in fata mai multor vedete... iar apoi si-a demonstrat calitatile vocale, intonand o melodie in limba engleza.

De-a lungul anilor, Vladimir Putin a incercat sa demonstreze ca se pricepe nu doar la politica. El a fost surprins pilotand un elicopter, jucand hochei... facand exercitii la sala de sport sau practicand judo.