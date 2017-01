Vladimir Putin si Donald Trump vor avea sambata o prima conversatie telefonica

La o intrebare adresata de agentia de presa RIA Novosti cu privire la posibilitatea unei convorbiri telefonice sambata intre cei doi lideri, anuntata anterior de canalul de televiziune CNN, Peskov a raspuns "da".

Potrivit TASS, care il citeaza pe acelasi purtator de cuvant al Kremlinului, convorbirea telefonica este programata pentru sambata, 28 ianuarie.

Intr-un interviu acordat joi Fox News, noul presedinte american a spus ca va avea in curand posibilitatea sa discute cu liderul rus. "El (Putin) m-a sunat cand am castigat. Dar noi inca nu am vorbit. Dar, dupa cum am inteles, vom vorbi in curand", a spus Trump, citat de TASS.

Daca aceasta discutie telefonica va avea loc, acesta va fi primul lor contact oficial de la investitura lui Donald Trump la 20 ianuarie.

Putin si Trump au avut pentru prima oara o convorbire telefonica in luna noiembrie 2016, la scurt timp dupa victoria magnatului imobiliar in alegerile prezidentiale din SUA in 8 noiembrie. Ei au subliniat atunci necesitatea "normalizarii" relatiilor intre Moscova si Washington, afectate in special de criza ucraineana.

Pe durata campaniei electorale, Donald Trump a fost acuzat de rivala sa democrata Hillary Clinton ca este "marioneta" lui Vladimir Putin.

Cu mai putin de o luna inainte de a parasi Casa Alba, fostul presedinte al SUA, Barack Obama, a adoptat la sfarsitul lui decembrie 2016 o serie de masuri de represalii impotriva Moscovei, acuzata ca a incercat sa influenteze campania electorala din SUA in favoarea lui Donald Trump.

La randul sau, Trump a laudat in mod repetat calitatile de lider ale lui Putin si a declarat ca spera sa aiba o "relatie foarte buna" cu el.