Vladimir Putin, ud leoarca la o ceremonie de depunere de flori la Moscova. Cum a fost fotografiat langa Medvedev - VIDEO

Evenimentul a avut loc joi la Moscova, in gradina Alexander de la Kremlin, iar imaginile surprinse de jurnalistii prezenti fac inconjurul lumii.

Vladimir Putin si premierul Dmitri Medvedev apar amandoi uzi leoarca, desi incearca la un moment dat sa se adaposteasca sub o umbrela impreuna.

Showering rain as Putin lays wreath at ceremony marking start of Great Patriotic War pic.twitter.com/tBjULpDk7u

— RT (@RT_com) June 22, 2017