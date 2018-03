Vladimir Putin vrea sa convinga inca o data cetatenii ca nu s-a implicat in scrutinul de acum doi ani din SUA: "Acestea nu sunt problemele mele” - VIDEO

Vladimir PUTIN, PRESEDINTELE FEDERATIEI RUSE: ”De ce ati decis ca autoritatile ruse, si eu inclusiv, am permis cuiva sa faca acest lucru? Noi nu intelegem ce am fi obtinut daca ne-am fi implicat in alegeri.”

Intrebat despre cei 13 cetateni rusi, acuzati oficial de implicare in prezidentialele din SUA din 2016, Putin a spus ca acestea nu sunt problemele sale, dar a dat de inteles ca nu-i va extrada pe invinuiti.

Vladimir PUTIN, PRESEDINTELE FEDERATIEI RUSE: ”Ati mentionat cateva nume si imi spuneti mie ca sunt rusi. Si ce? Chiar daca sunt rusi, poate lucreaza pentru o companie americana. Poate unul dintre ei lucra pentru un candidat. Nu am idee. Acestea nu sunt problemele mele.”

Cat priveste relatia sa cu Donald Trump, Putin crede ca presedintele american ar vrea sa aiba relatii bune cu Rusia, dar ca “anumite forte” il impiedica sa faca asta.

Vladimir PUTIN, PRESEDINTELE FEDERATIEI RUSE: "Noi nu v-am inscris in lista de dusmani. Voi ati luat decizia, la nivelul Congresului, de a include Rusia in aceeasi lista cu inamicii. De ce ati facut acest lucru?”

Si pentru ca se apropie alegerile, jurnalista de la postul american de televiziune NBC a fost curioasa sa afle ce crede Vladimir Putin despre cel care i-ar putea lua fotoliul.

Vladimir PUTIN, PRESEDINTELE FEDERATIEI RUSE: ”Inca din anul 2000 ma gandesc la acest lucru. Nu e rau sa gandesti, dar intr-un final cel care va decide va fi poporul rus.”

Aproape sigur ca va obtine si cel de-al patrulea mandat de presedinte, liderul rus spune ca e gata sa colaboreze opozitia, insa doar cu cea, care ar fi pe placul sau.

Vladimir PUTIN, PRESEDINTELE FEDERATIEI RUSE: ”As vrea sa colaborez cu acei oameni si sunt pregatit sa fac acest lucru, care vor ca Rusia sa devina mai puternica. Dar pentru asta, acei oameni despre care vorbim, trebuie sa aiba un program clar de actiuni, care sa vizeze dezvoltarea tarii.”

Sondajele il dau pe Vladimir Putin in varsta de 65 de ani castigator al scrutinului de duminica viitoare.