Vladislav Roslyakov, tanarul de 18 ani care a deschis focul in Colegiul Tehnic din Kerci, a obtinut permisul de port arma dupa un curs de sase ore. Pe retelele sociale au aparut povestile mai multor victime ale tragediei din Crimeea - VIDEO

Vladislav Roslyakov si-a ucis colegii si profesorii din colegiu cu o arma pe care o detinea absolut legal. Despre asta a povestit angajatul al unei scoli private de paza, care l-a si instruit pe tanar. Potrivit lui, pe 14 octombrie, Roslyakov a urmat un curs teoretic de pregatire care a durat sase ore. Intrucat avea 18 ani si detinea un certificat de la psihiatru, Roslyakov si-a luat permisul de port arma. Pe 14 octombrie, cu trei zile inainte de atac, asasinul a cumparat 150 de gloante dintr-un magazin de arme, iar momentul a fost surprins de o camera de supraveghere din incapere. Vanzatorul spune ca acesta nu parea a fi suspect.

VANZATOR IN MAGAZIN DE ARME: “Nu a starnit careva suspiciuni? - Nu. Nicio suspiciune.”

De unde a fost insa procurata arma, nu se cunoaste. Unii experti afirma ca este vorba de o arma de vanatoare destul de comuna, care poate fi procurata in orice magazin specializat la un pret nu prea exagerat, pentru asta fiind necesar doar pasaportul si permisul de port arma. Intre timp, pe retelele de socializare au apar povestile victimelor masacrului de la Colegiul tehnic din Kerci. Unul dintre acestia este Egor Piripiolkin, care acum patru ani in s-a mutat pe insula din regiunea rusa Celiabinsk. Isi dorea sa se inroleze in armata dupa care sa se intoarca in localitatea natala.

PRIETENUL LUI EGOR PEREPIOLKIN: “Mi-a scris la ora 9 dimineata, in ziua tragediei. Mi-a trimis un cantec - caz tragic. El mi-a spus ca nu vrea sa mearga la colegiu, dar trebuie.”

Vladislav Lazarev, in varsta de 19 ani, era in anul patru la colegiu. La scurt timp dupa tragedie, parintii lui s-au bucurat sa afle ca tanarul a fost scos din cladirea scolii in viata si dus intr-o institutie medicala. Ulterior lis-a spus insa ca fiul lor a murit la spital in urma ranilor suferite. Anastasia si Svetlana Balanova, mama si fiica, erau profesoare la colegiu. Ambele au fost impuscate mortal. Iar Alina, Ana si Ksenia au disparut fara urma dupa incident si nu raspundeau la telefon. A doua zi parintii le-au gasit numele pe lista persoanelor decedate. In urma tragediei 21 de persoane au murit, dintre care 5 profesori si 16 elevi. Alte aproape 50 au fost ranite.