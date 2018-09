Vocea Romaniei a revenit la Pro TV. Antrenorii au revenit cu forte proaspete si au dus o adevarata lupta pentru a atrage cei mai buni concurent in echipele sale. Andra si Irina Rimes sunt noile antrenoare - VIDEO

Vocea Romaniei a revenit la Pro TV. Startul competitiei in care doar vocea conteaza a fost dat de auditiile pe nevazute. Antrenorii au revenit cu forte proaspete si au dus ieri o adevarata lupta pentru a atrage cei mai buni concurent in echipele sale. Interpreta Andra, dar si moldoveanca Irina Rimes sunt noile antrenoare si promit sa scrie istorie in sezonul cu numarul opt.