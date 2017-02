Voltaj, melodie emotionanta despre situatia Romaniei: "Mai am doar 10 zile de trait. Sa stiti copiii mei ca v-am iubit"

Filmarea prezinta urmatorul mesaj: “Daca Romania ar putea vorbi, cred ca ar spune asa”. Artistul a facut o analogie legata de OUG privind modificarea codurilor penale in Romania, care intra in vigoare la 10 zile dupa publicarea in Monitorul Oficial.

El si-a imaginat scenariul in care Romania ar fi o persoana, iar modificarea Codului penal ar afecta-o.

Iata versurile melodiei: “Mai am doar 10 zile de trait/ Sa stiti copiii mei ca v-am iubit/ Mai am doar 9 zile si apoi voi fi iar prabusita in noroi/ Mai am 8 zile in care sa mai strig pana am sa ma intorc din nou in frig/ Mai am doar 7 zile sa-I opresc pe cei ce fara mila ma jertfesc/ Mai am doar 6 zile sa mai sper ca nu o sa ajung in intunericul de ieri/

Mai am doar 5 zile si cam asta-i tot, sa ma ridic de jos nu am sa mai pot/ Mai am doar 4 zile sa schimb totul, caci lacrimile mele-s Muresul si Oltul/ Mai am 3 zile si nicio minune nu va dura mai mult, asa se spune/ Mai am doar 2 zile, din pacate, vreau sa va vad iar frate langa frate/ Mai am o zi si doar un singur dor: nu ma lasati, va rog, sa mor!”

Postarea a strans peste 30.000 de like-uri si peste 50.000 de share-uri.