Vor sa ramana in UE! Mii de oameni au protestat la Londra: spun ca sunt impotriva iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana: "Exit din Brexit" - VIDEO

Manifestantii au marsaluit pe strazi, pana au ajuns in fata Parlamentului. Acolo liderul partidului liberal-democrat, care continua sa ceara ramanerea Regatului in UE, a spus ca trebuie organizat un nou referendum privind Brexit-ul. Acest mars a avut loc cu doua zile inainte de votul din parlamentul britanic privind legea care vizeaza iesirea din Uniunea Europeana. In iunie anul trecut, 52 la suta dintre britanici au votat pentru retragerea din blocul comunitar.