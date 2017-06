Vot final in Franta. Oamenii au fost asteptati la urne sa-si aleaga parlamentarii, in al doilea tur de scrutin - VIDEO

Sectiile de vot s-au deschis la ora locala opt, iar printre primii care au mers sa-si faca alegerea a fost noul presedinte. Emmanuel Macron si-a salutat sustinatorii, fiind binedispus. Are si motive – sondajele arata ca partidul sau, Republica in Mars, poate obtine o majoritate uriasa, de trei sferturi din mandatele Adunarii Nationale.

Emmanuel Macron a declarat ca vrea sa innoiasca clasa politica din Franta si a declarat ca are nevoie de o sustinere mare in Parlament, pentru a-si putea pune in aplicare reformele. Tot sondajele arata ca republicanii si aliatii sai vor deveni probabil principala forta de opozitie. In total, 1146 de candidati, dintre care 40% femei, se infrunta pentru cele 573 de mandate de deputat in Adunarea Nationala a Frantei.

Peste 47 de milioane de alegatori sunt asteptati la urne. In primul tur al alegerilor legislative, care a avut loc duminica trecuta, rata de participare a fost scazuta.