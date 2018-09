Vremea a luat-o razna, pot spune locuitorii din Africa de Sud, unde a nins ca in plina iarna. Animalele au ramas inmarmurite de frig, iar numeroase drumuri au fost blocate - VIDEO

Animalele, obisnuite mai mult cu caldurile extreme, au fost surprinse in mijlocul zapezilor dupa ce a nins in unele regiuni din Africa de Sud, in acest weekend. Stratul de zapada depus a atins 25 de centimetri, determinand autoritatile sa inchida drumurile din cauza conditiilor meteo.

Potrivit presei locale, unele scoli si magazine si-au sistat activitatea. Ministrul transporturilor le-a cerut soferilor care circula in aceste regiuni, sa-si anuleze calatoriile. Ninsoarea nu este ceva neobisnuit pentru locuitorii anumitor zone din sudul Africii, dar de regula acest fenomen are loc iarna tarziu.