Vremea continua sa isi faca de cap si in Romania. Mii de oameni au ramas fara curent electric si apa. La Iasi, stratul de zapada depaseste 30 de centimetri - VIDEO

La Iasi, stratul de zapada depaseste 30 de centimetri. S-a circulat cu dificultate, iar tehnica speciala cu greu a facut fata situatiei. Nametii au fost de netrecut si pentru echipajele salvarii.

Doua femei insarcinate au asteptat salvarea ore in sir, iar o alta a nascut in ambulanta. Iarna neasteptata ia luat prin surprindere pe locuitori, care se plang ca pomii infloriti se rup din cauza viscolului.

In judetul Braila, aproape sapte mii de gospodarii au ramas fara lumina in aceasta dimineata. Unii stau si fara lemne pentru foc. Iar in Brasov s-a circulat ca in zilele grele de iarna. Ca sa nu se complice lucrurile, zeci de masini de mare tonaj au fost trase pe dreapta.

“Sunt de la sase aici, dar sunt care stau si de la patru.”

Vantul puternic a doborat copaci, iar unii arbori au rupt liniile de curent electric. Trenurile au circulat cu intarziere. In ultimele zile, numarul accidentelor a crescut, anunta autoritatile romane.

Pe autostrada Bucuresti-Pitesti, 20 de vehicule au fost implicate in mai multe caramboluri, din cauza ghetii de pe drum. Noua persoane au suferit rani.

“Era gheata..”

In nordul si centrul tarii va mai ninge in aceasta noapte, iar vantul va sufla cu putere. Finalul saptamanii va aduce o incalzire usoara a vremii, iar temperaturile se vor apropia de 20 de grade, anunta meteorologii romani.