Vremea ii pune la grea incercare si pe soferii din Romania. Sapte judete au fost sub cod galben si rosu de ninsori si viscol. Pe drumuri s-a circulat cu greu si s-au produs accidente - VIDEO

In judetul Gorj a nins fara incetare, asa ca pe sosele au fost scoase 70 de utilaje de deszapezire.

„Patrulam pana dimineata.”

Iar drumul spre Ranca, o populara destinatie turistica, a fost acoperit in intregime cu zapada, iar acolo unde a viscolit interventia a fost si mai dificila.

„La foc continuu, avem utilaje care patruleaza permanent.”

In Transalpina exista zone unde stratul de zapada are aproape doi metri. Vremea rea a provocat si accidente. In judetul Arad, un microbuz care transporta 12 pasageri s-a izbit violent de un TIR.

Neluca CIOLEA, SOFERUL MICROBUZULUI: „Drumul nu era curatat, era zapada.”

Cei 12 calatori au ajuns la spital.

Un grav accident a avut loc si pe o sosea din judetul Bihor. Un barbat a murit, iar inca o persoana a ajuns la spital dupa ce masinile lor s-au lovit frontal. Autoturismul care a provocat nenorocirea era echipat cu anvelope de vara. Meteorologii romani anuntat ca astazi se incalzeste usor, dar va continua sa ninga in nordul tarii.