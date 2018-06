Vremea le-a facut o surpriza canadienilor. La sfarsit de iunie a nins ca in luna ianuarie, iar fulgii de zapada s-au depus intr-un strat de cativa centimetri - VIDEO

Vremea s-a schimbat brusc ieri in unele regiuni ale provinciei Terranova si Labrador, situate pe coasta de est a Canadei.Specialistii afirma ca este pentru prima data in istoria inregistrarilor meteo cand ninge pe 26 iunie in aceasta regiune a tarii.

Este ultima saptamana din perioada scolara, iar in loc de soarele calduros, copiii au avut parte de temperaturi scazute si ninsori. In unele localitati termometrele au indicat pana la -6 grade Celsius.

Ninsori neasteptate au cazut in partile estice ale Canadei si la sfarsitul lunii mai a acestui an.