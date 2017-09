Vremea rea a cuprins Romania. Aproape intreaga tara se afla sub cod galben de furtuni si vijelii, iar in cinci judete este cod portocaliu - VIDEO

Noaptea a fost de cosmar pentru locuitorii orasului Comarnic. Minute in sir a cazut grindina mare cat nuca. Grindina a rupt crengile copacilor si a avariat masini. In cateva minute, pamantul a fost acoperit de un strat gros de gheata.

Si la Pitesti a fost prapad. A tunat si a fulgerat continuu, iar ploaia torentiala a inundat mai multe strazi. A plouat torential si a batut grindina si in Dambovita. In satele din nordul judetului, gheata a distrus culturi. Soferii prinsi in trafic au fost nevoiti sa circule cu 20 de kilometri pe ora.

De teama, unii au tras masinile pe dreapta. Meteorologii avertizeaza ca si in aceasta noapte vantul va sufla cu putere si va ploua torential aproape in intreaga tara. Duminica trecuta, o furtuna de jumatate de ora a lasat in urma un bilant dezastruos – 8 oameni si-au pierdut viata, iar peste 140 au fost raniti. Vantul a scos din radacini copaci, a smuls acoperisuri si a luat pe sus panourile publicitare de pe strazi.