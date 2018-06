Vremea rea a facut prapad si in Romania. Sute de gospodarii au fost inundate, iar apa a depasit, pe alocuri un metru. Viiturile au ingropat masini - VIDEO

Pe bulevardele din Botosanui a fost prapad aseara, unde in timpul furtunii au cazut o suta de litri de apa pe metru patrat. Soferii s-au vazut nevoiti sa coboare din masini si sa le impinga.Vantul, care a suflat cu putere, a luat pe sus acoperisul cladirii in care se afla sediul Inspectoratului Teritorial de Munca Botosani, iar tabla care a cazut a avariat patru masini.

“A venit vijelia si a luat acoperisul. S-a auzit o pocnitura mare. A căzut peste masini.”

In curtea a doua familii din Slanic Moldova este dezastru. O masina e ingropata pana la jumatate in namolul adus de apa. Toata curtea e plina de pietris si nisip, dupa ploaia puternica, care a durat o ora. Oamenii s-au trezit cu suvoaiele peste ei si s-au temut ca locuintele lor pur si simplu se vor prabusi.

“A plouat torential si a venit dintr-o data o viitura puternica. Ce sa mai salvam? Erau 2 masini aici una am apucat sa o scoatem, celalta nu. A venit dintr-o data.”

Si in judetul Tulcea a fost dezastru. O femeie si un copil aflati intr-un autoturism au fost dusi de apa la zeci de metri pe camp cu tot cu masina. Cei doi au fost scosi din masina de martori si preluati de o ambulanta fiind in stare de soc. Nici in Bucuresti si Ilfov nu a fost mai bine. A plouat torential, iar sistemele de canalizare nu au mai facut fata.

“Am intrat, la mijlocul lacului am ramas. A trebuit sa ma dau jos din masina, s-o imping.”

Rau a fost si in gospodarii.

“Parchetul s-a dus in casa la mine, mobila la fel.

“Tot, tot e sub ape.”

Vremea extrema a provocat, ieri, in doar cateva ore, accidente grave pe soselele din Romania. In Sinaia, un barbat de 62 de ani a murit dupa ce masina pe care o conducea a derapat si s-a izbit de un autocar, apoi a plonjat intr-o rapa. Doi oameni au pierit si in Braila cand microbuzul in care se aflau a intrat intr-un TIR. Totodata, un baietel de 13 ani din judetul Botosani s-a stins dupa ca a fost lovit de un fulger la doar cativa metri de casa.

19 judete se afla pana in aceasta seara sub cod galben de ploi puternice.