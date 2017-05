Vremea rea a facut ravagii si in mai multe regiuni din Romania. In Vaslui, zeci de gospodarii au fost inundate - VIDEO

In comuna Plopana din judetul Bacau, puhoaiele au rupt in doua un pod aflat in lucru si care face legatura cu judetul Vaslui. Circulatia pe un drum national a fost blocata, iar traficul a fost deviat.

Peste 60 de locuinte din cinci comune au fost afectate. Pompierii au evacuat o familie cu 4 membri, doi adulti si doi copii. Iar in satul Straminoasa 20 de persoane au ramas izolate.

Andrei GRECU, ISU BACAU: “63 de pompieri...”

Dupa o ploaie torentiala de nici o ora, un sat din comuna Dragomiresti, judetul Vaslui, a ramas izolat. In satul Doagele, unde zeci de gospodarii au fost distruse, pompierii au ajuns cu greu din cauza suvoaielor.

“Incearca motopompele sa..”

Si in judetul Bihor au fost probleme, acolo unde, in cateva zeci de minute, canalizarile au cedat, iar strazile s-au umplut de apa. Si circulatia tramvaielor a fost afectata.Ploi torentiale, vijelii, caderi de grindina si vant puternic sunt anuntate pana in aceasta seara la ora 21, in cea mai mare parte a Romaniei.