Vremea rea se muta in vestul Europei. Marea Britanie va infrunta ninsori abundente si rafale de vant de forta unui uragan

Marea Britanie se pregateste pentru ninsori abundente si rafale de vant de forta unui uragan. In acest timp, in zonele de pe continent, peste care a trecut deja viscolul, autoritatile au numarat, 73 de morti.

Pentru grecii obisnuiti cu iernile blande, inceputul acestui an a fost unul ingrozitor. Atena este sub un strat gros de zapada - un peisaj neobisnuit pentru locuitorii capitalei care nu au mai vazut atatea ninsori din 2008. Si in Salonic, al doilea oras ca marime al tarii, strazile au fost acoperite cu zapada. Nici in insula Evia situatia nu este mai buna.

Zeci de drumuri si autostrazi au fost blocate de zapada in zonele de munte, inclusiv in Creta, unul din punctele europene cele mai apropiate de Africa.

In nordul Marii Egee vanturile puternice au dus la suspendarea traficului feriboturilor. Si in insulele Kefalonia si Zakynthos, din Marea Ionica, au cazut ninsori abundente.

Fortele aeriene grecesti au fost chemate in ajutorul sinistratilor de pe insula Skopelos, din marea Egee. 6 persoane au fost salvate dintre nameti si duse in siguranta cu elicopterul, in zona portului. Este doar o chestiune de timp pana cand iarna va cuceri si Marea Britanie.

Meteorologii anunta caderi de zapada de 10 si chiar 20 de centimetri.

Corespondent Sky News: "Scotia va fi prima care va avea parte de ninsori, apoi Tara Galilor si centrul Angliei, in special in zonele de deal"

Inainte sa cada primii fulgi de zapada, aeroporturile Heathrow si Gatwick au anulat peste 80 de zboruri.