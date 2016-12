Lukasenko le-a cerut subalternilor sa aduca salariul mediu in tara la 500 de dolari... cu orice pret. Declaratia care a facut furori pe retelele de socializare - VIDEO

Alexandr LUKASENKO, PRESEDINTE BELARUS: ”La anul salariul mediu să fie de 500 dolari, cu toate dificultăţile, oricât ar costa asta. Furaţi, dezgropaţi, găsiţi, faceţi tot ce e necesar, însă 500 dolari – să fie îndeplinit.”

Declaratia a fost facuta de presedintele belarus la o intalnire cu administratia sa. Presa straina scrie ca nu este prima data cand Lukasenko cere acest lucru in ultimii ani. In 2010 el a promis ca salariul mediu va ajunge la 1000 de dolari, iar in 2012 a spus – 500. Acum salariul mediu in Belarus ar fi sub 400 de dolari.