Vucici a castigat alegerile prezidentiale din Serbia din primul tur de scrutin, arata o proiectie IPSOS

Candidatul de opozitie Sasa Jankovici se afla pe a doua pozitie, cu 14% din sufragii, anunta IPSOS, pe baza numararii a 40% din voturi din sectii selectate, relateaza news.ro.

Aproximativ 6,7 milioane de sarbi au fost chemati duminica la urne pentru a-si allege viitorul presedinte.

In varsta de 47 ani, seful Guvernului de la Belgrad a candidat in numele formatiunii sale, Partidul Progresist din Serbia (SNS), principala formatiune a coalitiei aflate la putere.

Pe parcursul campaniei, el si-a indemnat compatriotii sa aleaga la conducerea tarii un presedinte din aceeasi formatiune ca membrii Guvernului.

“Daca doi politicieni sunt la bordul unui avion si daca vor sa mearga in directii opuse, avionul va sfarsi direct in prapastie, iar acest lucru ar fi o catastrofa pentru Serbia”, a avertizat el.

Intr-un interviu acordat week-endul trecut pentru Reuters, Vucici a declarat ca Serbia este decisa sa adere la Uniunea Europeana, dar a adaugat ca vrea si sa imbunatateasca relatiile cu Rusia, aliatul traditional al Belgradului.

Luka Maksimovici este un tanar de 25 de ani, student la comunicare, a carui intreaga campanie este o satira la adresa elitelor politice.

Supranumit “Gandalf din Serbia”, el a candidat sub pseudonimul Ljubisa 'Beli' Preletacevic – „beli” inseamna “alb” in sarba, iar “preletacevic” este un joc de cuvinte care inseamna persoana care schimba un partid politic pentru a se imbogati.

Ascensiunea sa fulminanta in sondaje, la numai o saptamana dupa intrarea in cursa, nu face partidele sa rada, care vad in succesul lui Maksimovici o dovada a dezamagirii celor aproximativ 6,7 milioane de alegatori.

La randul sau, tanarul atrage atentia ca nu este vorba numai de o gluma. Clasa politica este “murdara si corupta”, potrivit lui. A venit momentul pentru “cel putin a incerca sa se faca ceva pentru a schimba acest lucru”, afirma Maksimovici.