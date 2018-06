Vulcanul din Guatemala a erupt din nou si a aruncat in aer cantitati uriase de lava si cenusa fierbinte. Bilantul victimelor - 75 de persoane decedate, printre care si copii - VIDEO

Cea de-a doua eruptie majora, produsa ieri, a luat prin surprindere populatia si autoritatile, in conditiile in care vulcanologii nu estimau ca acest lucru sa se intample in urmatoarele zile. Peste 30 de persoane sunt spitalizate in Guatemala cu arsuri de gradul trei, iar cel putin sase urmeaza sa fie transportate in SUA pentru tratament specializat.

Printre victimile care trebuiau sa ajunga in Statele Unite, se numara si un baietel de 8 ani, care insa a murit ieri la spital din cauza ranilor grave pe care le-a suferit. Suspendate pe timpul noptii, operatiunile de cautare au fost reluate in zorii zilei in imprejurimile vulcanului, acoperite de un strat consistent de cenusa. Un bebelus a supravietuit ca prin minune urgiei si a fost salvat de echipele de interventie dintr-o casa distrusa.

“Micuta mea frumusica.”

Agentii de interventie au fost nevoiti sa isi protejeze caile respiratorii din cauza prafului dens de particule vulcanice, ridicate in aer de vehiculele echipajelor de urgenta care strabat zona. Pentru ei, operatiunea este o adevarata provocare.

SALVATOR: "Este foarte, foarte dificil. Solul este foarte instabil. Nu putem sa mergem oriunde ne dorim, pasim mai mult prin paduri. Ne-a fost distrusa incaltamintea din cuaza temperaturilor ridicate si ne este foarte dificil sa respiram.”

Autoritatile locale anunta ca pana in prezent au fost gasite 75 de cadavre, dintre care au fost identificate doar 17. Ieri o parte din victime au fost conduse pe ultimul drum.

Jeturile spectaculoase de lava si cenusa au fost eliberate de craterul vulcanului, ce are o inaltime de aproape 4 mii de metri si se afla la o distanta de 35 de kilometri sud-vest de capitala Guatemalei.

Eruptia a afectat mai ales localitatile rurale apropiate de vulcanul Fuego si orasul colonial Antigua, cel mai important sit turistic din tara. In Guatemala exista alti doi vulcani activi: Santiaguito, in vestul tarii si Pacaya la 20 de kilometri sud fata de capitala.