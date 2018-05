Vulcanul Kilauea din Hawaii a erupt violent, iar lava a ajuns pe strada - VIDEO

Erupţia a avut loc după ce în ultimele două zile pe insulă s-au produs o serie de cutremure, printre care unul cu magnitudinea 5 la ora 10.30 a.m., a informat Serviciul de prospectare geologică al Statelor Unite (U.S. Geological Survey - USGS).

Circa 10.000 de persoane au primit ordin de evacuare după ce responsabili de la Protecţia Civilă au raportat că “vapori şi lavă au ieşit printr-o fisură în zona Mohala Street”.

Potrivit autorităţilor, erupţia ar putea conţine “concentraţii potenţial letale de dioxid de sulf”.

