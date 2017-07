War Machine, luptatorul MMA care si-a desfigurat iubita, a fost condamnat la inchisoare pe viata

Campionul MMA Jon Koppenhaver, alias Masina de Razboi - War Machine, si actrita din filmele pentru adulti Christy Mack si-au dezvaluit relatia pe retelele sociale si au pozat impreuna in reviste.

Asadar, nu a fost o surpriza faptul ca atunci cand relatia lor a devenit violenta, fiecare detaliu neplacut a fost prezentat in instanta, scrie mirror.co.uk.

Nascut in statul American California, Koppenhaver avea mari carente de educatie, insa a atins gloria ca luptator de MMA. In 2008, acesta si-a schimbat in mod legal numele in “Masina de Razboi”, si alaturi de lupte, a promovat imbracaminte si si-a facut un nume si in industria filmelor pentru adulti, aparand in 12 productii. Apoi, in 2013, a inceput o relatie cu actrita de film pentru adulti Christy Mack.

Christy, nascuta Christine Mackinday, si-a inceput cariera ca fotomodel de tatuaje, inainte de a se dedica industriei filmelor pentru adulti.

Dupa ce a devenit iubita luptatorului de MMA, aceasta si-a tatuat pe umarul stang mesajul „Proprietatea lui Masina de Razboi”, pentru a-si arata statusul marital.

Christy, care are 25 de ani, a renuntat la productiile XXX si s-a concentrat pe lansarea de produse si pe aparitiile publice, in timp ce cariera iubitului ei se apropia de final, asta neinsemnand ca el a incetat sa-si foloseasca pumnii.

De multe ori fostul luptator MMA a avut probleme cu legea, datorita violentelor pe care le producea. El chiar a petrecut un timp in inchisoare pentru agresiuni. Cand relatia de 15 luni a cuplului s-a incheiat la inceputul lui 2014, Christy a motivat ca era adesea abuzata de Koppenhaver.

In 2014, Christy a inceput o noua relatie, cu Corey Thomas, proprietarul unei companii digitale. Ei s-au intalnit timp doua luni inainte de producerea tragediei.

In noaptea de 8 august, cei doi erau impreuna in dormitorul casei lui Christy din Las Vegas, cand Koppenhaver a intrat in dormitor si a stins lumina.

In cateva secunde, s-a napustit asupra noului ei iubit, l-a lovit si l-a strans de gat, in timp ce Christy l-a implorat sa se opreasca. Christy a telefonat la 911, lasand telefonul ascuns, pentru a putea fi auzita tipand cu disperare. Dupa 10 minute, Corey i-a spus atacatorului ca trebuie fie sa-l omoare, fie sa-l lase sa plece.

Acesta l-a eliberat si l-a avertizat sa nu sune la politie. Apoi, practicantul de arte martiale s-a napustit supra fostei iubite.

Timp de doua ore, acesta a lovit-o pe Christy, a agresat-o sexual si o privea cum zace aproape inconstienta. Cand agresorul a mers pana la bucatarie dupa un cutit, victima a profitat de ocazie. Dezbracata si sangerand, a fugit din apartament si i-a implorat pe vecini sa o ajute.

Ajunsa la spital, medicii au descoperit ca are 18 oase rupte, dinti lipsa, o coasta fracturata si ficatul afectat. Aceasta a avut nevoie de chirurgie plastica reparatorie. Corey avea nasul spart, un umar dislocat si semne de muscaturi.

Agresorul a fost arestat o saptamana mai tarziu intr-o camera de hotel din California. Dupa ce a fost acuzat, a fost abandonat de promotorul sau in competitii si de compania a carei linie de imbracaminte o promova. In timp ce astepta procesul, el a incercat sa se sinucida.

Intre timp, pe retelele sociale, Christy le-a povestit urmaritorilor sai ca ea credea ca va muri in timpul atacului si ca va posta fotografii online cu ranile suferite.

Christy: “M-a batut de mai multe ori, dar niciodata asa de rau.”

Luptatorul MMA nu s-a aparat in instanta, iar avocatul sau nu a contestat atacul, dar a spus ca leziunile cerebrale suferite in timpul partidelor, utilizarea de steroizi si furia de a o gasi pe Christy in pat cu altcineva l-a facut sa-si piarda mintile.

Procurorul a replicat ca nu exista dovezi ca agresorul a fost sub influenta drogurilor, iar el fusese violent si inainte de acea noapte.

Christy a petrecut opt ore pline de emotie in instanta descriind violentele la care a fost supusa, iar juriului i s-au prezentat imagini devastatoare cu ranile suferite din cauza batailor. Ea a descris modul in care, la un moment dat, fostul iubit o lovea, desi era intinsa pe podea.

“S-a uitat la mine si mi-a spus: acum trebuie a te ucid, am mers prea departe. Nu poti fi vazuta in halul asta. Toata lumea o sa afle”, a povestit ea in instanta.

De asemenea, Corey a luat decizia de a depune marturie si a descris modul in care Koppenhaveri l-a muscat de obraz in timp ce se luptau. "Ma uitam in sus la tavan gandindu-ma ca o sa mor in baia lui Christy. Nu asa plec", a marturisit barbatul.

In martie, luptatorul MMA a fost gasit vinovat de 29 de capete de acuzare, inclusiv rapire, batai si agresiune sexuala. Juriul a deliberat timp de doua zile si a fost in impas din cauza acuzatiei de tentativa de omor. Din inchisoare, Koppenhaver "Masina de Razboi" a transmis un mesaj pe Tweeter in care a spus ca detentia l-a salvat si a citat versurile lui Johnny Cash: "Oh, stiam ca am ajuns, stiam ca nu pot fi liber”.

De asemenea, el si-a ceut scuze fata de Christy si i-a transmis ca ii pare rau ca a ranit-o. „Intr-o zi, dupa ce va trece destul timp si cand ranile tale vor fi vindecate, sper ca imi vei scrie sau poate ma vei vizita, ca sa-mi cer scuze complet”, a fost mesajul agresorului.

La aflarea sentintei, in iunie, Christy a spus ca nu vrea sa mai aiba niciodata de-a face cu el si ca inca este speriata de el.