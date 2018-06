Washington a scris istorie in liga nord-americana de hochei. Echipa din capitala SUA a cucerit pentru prima data Cupa Stanley - VIDEO

44 de ani au trecut de la fondarea echipei Washington Capitals, iar noaptea trecuta ea a obtinut primul titlu de campioana. Formatia antrenata de Barry Trotz conducea cu 3 la 1 la general seria finala cu Las Vegas Golden Knights si mai avea nevoie de o victorie pentru a lua trofeul. Vrana a marcat pentru Washington, iar Schmidt a egalat scorul. Imediat, rusul Alexander Ovechkin a marcat pentru 2 la 1.

Ovechkin a stabilit recordul clubului – 15 goluri intr-o editie de play-off. Nebunia a continuat, iar Las Vegas a marcat alte doua goluri, prin Perron si Smith. Cei de la Capitals nu si-au permis sa scape succesul. In ultima repriza, Smith-Pelly si Eller au inscris cate o data si oaspetii au smuls victoria, scor 4 la 3, iar cu ea si titlul.

Washington a cucerit Cupa Stanley, dupa ce 20 de ani in urma a mai jucat finala, dar a pierdut-o in fata gruparii Detroit Red Wings. Alexander Ovechkin a primit trofeul Conn Smythe pentru cel mai bun jucator in play-off.

Alexander OVECHKIN, CAPITAN WASHINGTON CAPITALS: “Nu stiu ce sa spun. Este incredibil. Sunt atat de fericit, probabil cel mai fericit din lume. Sunt atat de bucuros pentru coechipierii mei. ”

Pentru Las Vegas, echipa fondata anul trecut, a fost primul sezon in NHL.