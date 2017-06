Washington Post: CIA l-a informat pe Barack Obama ca Vladimir Putin a ordonat ca Donald Trump sa fie ajutat la prezidentiale

Dezvaluirile au fost facut de The Washington Post. Aceste informatii au socat Casa Alba si i-au determinat pe seffii servciilor americane de securitate sa se intalneasca de urgenta pentru a stabili cum sa reactioneze.

Insa, in contextul in care credea ca democrata Hillary Clinton avea sa castige alegerile si al unor ingrijorari potrivit carora presedintele Barack Obama ar fi fost perceput ca manipuland alegerile, administratia a a avertizat Moscova, dar a amanat contramasuri pana dupa vot, dezvaluie in editia de vinerii ziarul american.

In urma victoriei socante a lui Trump, oficiali din administratie au regretat faptul ca nu au actionat.

”Oameni din (cadrul) securitatii nationale s-au gandit imediat «uau, am gresit (facand) asta»”, a declarat un fost oficial din cadrul administratiei pentru Washington Post.

Potrivit ziarului, imediat ce au sosit informatiile despre Putin, Casa Alba le-a considerat drept o amenintare grava la adresa securitatii nationale. Un grup operational secret in domeniul informatiilor a fost infiintat cu scopul de a le consolida si de a propune eventuale raspunsuri.

El nu a putut sa faca ceva in legatura cu dezvaluirea stanjenitoare a WikiLeaks a e-mailurilor lui Clinton. A pus accentul pe aflarea faptului daca Moscova putea sa perturbe alegerile de pe 8 noiembrie prin piratarea listelor de alegatori sau masinilor de vot, care ar fi compromis increderea in rezultatul alegerilor.

Administratia, ingrijorata sa nu inrautateasca situatia, a lasat deoparte represaliile si i-a avertizat in mod direct si ferm pe rusi sa nu continue.

Cel putin patru avertismente directe - transmise de catre Obama lui Putin, la nivelul sefilor spionajului si prin canale diplomatice - au parut sa aiba efect, au declarat oficiali pentru WP. Ei cred ca Moscova s-a retras din orice eventuale planuri de a sabota alegerile americane.

”Am apreciat ca aveam suficient timp dupa alegeri, indiferent de rezultatul acestora, pentru masuri punitive”, a declarat un oficial de rang inalt din cadrul administratiei pentru ziar.

Intre represaliile avute in vedere initial, ziarul scrie ca in capul unei liste de aflau impunerea unor sanctiuni economice si mai dure Moscovei, divulgarea unor informatii care l-ar fi pus pe Putin intr-o situatie stanjenitoare din punct de vedere diplomatic si lansarea unor atacuri cibernetice asupra infrastructurii ruse.

Insa socul victoriei lui Trump a atenuat reactia.

Obama a adoptat masuri considerate ”modeste” la sfarsitul lui decembrie - el a expulzat 35 de rusi si a impus sanctiuni suplimentare.

Potrivit ziarului, Obama a autorizat de asemenea un plan in vederea implantarii in sisteme critice ale infrastructurii ruse a unor atacuri cibernetice.

Insa este neclar, scrie ziarul, daca Trump l-a continuat.