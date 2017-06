Washington Post: Procurorul special Robert Mueller ancheteaza daca Trump a obstructionat justitia in dosarul rus

Procurorul independent Robert Mueller, un fost director FBI, interogheaza in prezent oficiali de rang inalt din serviciile de informatii cu scopul de a stabili daca presedintele american a incercat sa franeze sau sa blocheze ancheta care se interesa pana acum de aceasta ingerinta si de o posibila complicitatea intre apropiati ai lui Trump si Moscova, potrivit cotidianului, care citeaza surse anonime.

Largirea campului anchetei reprezinta o ”intorsatura majora”, subliniaza Washington Post, care afirma ca anchetatorii cauta eventuale infractiuni financiare la colaboratorii miliardarului republican.

”Scurgerea de informatii de la FBI cu privire la presedinte este scandaloasa, de neiertat si ilegala”, a reactionat avocatul lui Trump Marc Kasowitz, fara sa se prnunte pe fond.

Procurorul Mueller ar fi solicitat intreveri cu cinci oficiali din serviciile de informatii, dintre care trei au acceptat sa fie audiati. Este vorba despre Daniel Coats, directorul serviciilor de informatii (ODNI), Mike Rogers, directorul agentiei de spionaj NSA si de fostul sau adjunct Richard Ledgett.

Aceste intrevederi pot avea loc saptamana aceasta, potrivit WP. ”Recunosc ca am avut o intalnire cu procurorul special”, a confirmat de altfel senatorul democrat din cadrul Comisiei pentru Informatii a Senatului Mark Warner, confirmand ca Mueller i-a informat pe senatori despre activitatea sa.

Donald Trump, a carui tanara presedintie este afectata de umbra acestui dosar, si-a exprimat saptamana trecuta satisfactia fata de declaratiile lui James Comey, fostul director al FBI pe care l-a destituit la inceputul lui mai.

Comey a declarat intr-o audiere in aceasta Comisie din Senat ca presedintele american nu facea obiectul unei anchete a politiei federale in cadrul dosarului rus in perioada in care era el directorul FBI.

Potrivit surselor citate de cotidianul american, ”ancheta cu privire la presedinte pentru obstructionarea justitiei a inceput la cateva zile dupa ce Comey a fost destituit, pe 9 mai”. Robert Mueller a fost numit procuror special pentru garantarea independentei anchetei in saptamana care a urmat, pe 17 mai.

Procurorul Mueller s-ar interesa de un eveniment care a avut loc pe 22 martie, cand Daniel Coats le-a spus unor asociati ca Trump - care neaga orice ingerinta - i-a cerut sa intervina pe langa James Comey pentru ca acesta sa inceteze sa-l mai vizeze pe fostul sau consilier pe probleme de securitate Michael Flynn, un personaj central in acest dosar.