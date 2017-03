WikiLeaks acuza CIA ca spioneaza utilizatorii de smartphone-uri si retele sociale. Tehnologiile folosite de serviciile SUA

WikiLeaks a anuntat marti ca a obtinut o multime de instrumente ultrasecrete folosite de CIA pentru a sparge si obtine acces la telefoane, aplicatii de comunicare si alte dispozitive electronice, si a publicat documente cu privire la aceste programe, relateaza Reuters.

In cazul in care se vor adeveri, aceste informatii vor constitui inca o bresa in materiale clasificate furate in ultimii ani serviciilor americane de informatii. WikiLeaks, un site specializat in publicarea de informatii secrete condus de Julian Assange, afirma ca aceasta publicare, marti, a documentelor despre instrumente de piratare este prima dintr-o serie de dezvaluiri provenind dintr-un set de date care include cateva sute de milioane de linii de cod si include ”intreaga capacitate de piratare” a CIA.

Aceste documente dezvaluie, intre altele, ca CIA, in parteneriat cu alte agentii de informatii americane si straine, a putut sa sparga criptarea unor aplicatii de mesagerie populare ca WhatsApp, Telegram si Signal. Reuters nu a putut verifica imediat continutul materialelor publicate. ”Noi nu comentam cu privire la autenticitatea sau continutul pretinselor documente (ale serviciilor de) informatii”, a declarat, citat intr-un comunicat, un purtator de cuvant al CIA, Jonathan Liu.

Un consultant in securitate cibernetica, care a lucrat pentru Guvernul american si care a solicitat protectia anonimatului din cauza caracterului sensibil al dezvaluirilor, a declarat ca divulgarea pare sa fie legitima. Oficiali americani au declarat ca nu stiu de unde ar fi putut WikiLeaks sa obtina presupusele materiale CIA. O sursa guvernamentala a declarat ca nu este la curent cu vreo ancheta recenta sau in curs cu privire la divulgarea acestui tip de materiale CIA.

WikiLeaks mai anunta ca documentele respective arata ca agenti operativi CIA au studiat cum sa comita atacuri informatice si sa preia controlul altor dispozitive decat computere si telefoane inteligente conectate la Internet.

Intr-un caz, precizeaza WikiLeaks, personal american si britanic din cadrul unui program cunoscut sub numele de Weeping Angel, a dezvoltat cai de a prelua controlul unui televizor inteligent Samsung, pe care l-au facut sa para oprit, cand de fapt acesta inregistra conversatiile din camera.

WikiLeaks a publicat in transe informatii guvernamentale secrete si in trecut si a jucat un rol important in alegerile prezidentiale americane din 2016, dezvaluind e-mailuri interne apartinand unor oficiali de rang inalt din cadrul Partidului Democrat.

Servicii americane de informatii cred ca e-mailurile au fost furate de Rusia, in cadrul unei campanii cordonate de influentare coordonate vizand sa o discrediteze pe candidata democrata Hillary Clinton si sa-l ajute pe republicanul Donald Trump sa obtina victoria in alegerile prezidentiale. Moscova a respins aceste acuzatii.