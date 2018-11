Wizz Air a adus inca un Airbus in Romania si a lansat o noua destinatie. Pretul biletelor

Airbusul A320 recent alocat este cel de-al patrulea avion care urmează să fie adăugat bazelor Wizz Air din România în acest an, după cele din Bucureşti, Sibiu şi Iaşi.

În urma acestei extinderi rapide, Wizz Air anunţă o creştere de 11% de la an la an, cu aproape 9 milioane de locuri la vânzare disponibile în acest an.

Totodată, Wizz Air a lansat, marţi, şi a cincea rută nouă din Cluj-Napoca, oferind astfel 35 de zboruri către Europa si dincolo de ea.

Începând din 20 noiembrie, clienţii companiei aeriene au la dispoziţie două zboruri săptămânale pentru a vizita Lyon. Preţurile pornesc de la 109 lei pe segment, cu toate taxele incluse.

“Cea mai nouă destinaţie a noastră din Cluj-Napoca conectează oraşul cu uimitorul Lyon din Franţa, o destinaţie perfectă pentru un weekend sau chiar pentru o vacanţă mai lungă. Suntem încrezători că pasagerii noştri din România se vor bucura de vizitarea acestei destinaţii populare, iar Cluj-Napoca va avea şi mai multă expunere internaţională pentru turiştii care vizitează regiunea”, a delcarat Tamara Vallois, Wizz Air Head of Communications.

Primul zbor din Cluj-Napoca al Wizz Air a decolat în 2007, iar de atunci compania a devenit lider pe aeroportul internaţional Avram Iancu.

În primele zece luni ale anului 2018, Wizz Air a transportat peste 7 milioane de pasageri către şi dinspre România, ceea ce reprezintă o creştere de 13% de la an la an.