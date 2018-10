Yemenul ar putea fi afectat de cea mai mare foamete din ultimii o suta de ani, daca razboiul civil din aceasta tara nu va lua sfarsit - VIDEO

Lise GRANDE, COORDONATOR ONU PENTRU YEMEN: “Cred ca multi dintre noi s-au gandit ca intrand in secolul 21 este inimaginabil sa vedem foametea, precum cea din Etiopia sau cum am vazut in Bengal sau in tari din fosta Uniune Sovietica, ceea ce este inacceptabil.”

Coordonatorul ONU pentru Yemen spune ca daca razboiul civil va continua, foametea ar putea cuprinde toata tara in urmatoarele trei luni, peste 12 milioane de oameni fiind in pericol. Tara duce lipsa de produse alimentare. Preturile la alimentele disponibile sunt mari, iar in ultima luna acestea chiar s-au dublat.

Milioane de copii mor de foame si boala, scrie presa straina. Acesta este Baseem, un copil de doi ani, nascut in cea mai saraca tara din lumea araba. Alaturi este bunica sa. Ea sufera de malnutritie. Unul dintre medici spune ca doar pacea va putea salva copiii din Yemen.

“- Solutia finala pentru problema noastra este sa oprim razboiul. Dupa asta totul va fi bine.

- Sperati ca asta se va intampla?

- Eu?

Nu!”

Yemenul este sfasiat de razboiul civil care dureaza de mai bine de trei ani, dupa ce rebelii houti, sprijiniti de Iran, au acaparat o mare parte din tara, inclusiv capitala.

O coalitie condusa de Arabia Saudita lupta acum cu acestia pentru a sprijini guvernul. Civilii au fost prinsi la mijloc de razboi. Cel putin zece mii de oameni au fost ucisi pana acum, iar milioane s-au refugiat.