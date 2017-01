Zborul MH370 ar putea ramane un mister pentru totdeauna. Malaysia, China si Australia au anuntat ca suspenda cautarile

120.000 de kilometri patrati din Oceanul Indian au fost cercetati din martie 2014 si pana in prezent, fara succes.

Dupa acest efort urias, descurajati de lipsa de rezultate, cele trei tari care au luat parte la cautari, Malaysia, China si Australia, au anuntat ca suspenda operatiunea.

"Astazi, ultima nava de cautare a fost retrasa. Zborul MH370 nu a fost localizat in cei 120.000 de kilometri patrati din Oceanul Indian, care au fost analizati.

Desi am folosit toate resursele si cele mai noi tehnologii, ascultandu-i in acelasi timp pe cei mai renumiti experti in domeniul lor, cautarile au ramas fara rezultat.

Decizia de a suspenda operatiunea nu a fost luata cu usurinta sau fara tristete", se arata in comunicatul citat de The Guardian.