Zborul MH370. Malaysia propune recompensarea grupurilor private care vor descoperi ramasitele avionului

Malaysia propune recompensarea grupurilor private care vor reusi sa descopere ramasitele avionului disparut al Malaysia Airlines, anunt care vine la doua zile dupa ce cautarea in Oceanul Indian a fost sistata, a informat joi presa locala, preluata de EFE, citat de Agerpres.

Ministrul malaysian al Transporturilor, Abdul Aziz Kaprawi, a declarat ziarului New Straits Times ca orice entitate privata cu experienta necesara este libera sa contribuie la cautarea avionului odata ce a cerut permisiunea ministerului sau.

Potrivit lui Kaprawi, Malaezia, impreuna cu Australia si China, vor oferi o recompensa oricui descopera partea principala a avionului Boeing 777 ce efectua zborul MH370, disparut acum aproape trei ani cu 239 de persoane la bord.

"Recompensa va fi doar daca se descopera fuzelajul", a spus ministrul publicatiei. "Companiile trebuie sa-si asume costurile si sunt libere sa caute avionul oriunde", a adaugat oficialul.

Cautarile submarine pentru gasirea avionului Boeing 777 ce efectua zborul MH370 al companiei Malaysia Airlines, disparut in 2014, au fost sistate dupa ce operatiunile nu au reusit localizarea aparatului in sudul Oceanului Indian, au declarat autoritatile malaeziene, australiene si chineze, intr-un comunicat, au transmis marti Reuters, AFP si DPA.

Zborul cu indicativul MH370 al Malaysia Airlines a disparut in ziua de 8 martie 2014, in sudul Oceanului Indian, la scurt timp dupa decolarea de la Kuala Lumpur, cu destinatia Beijing, avand la bord 239 de persoane, majoritatea cetateni chinezi.

'In pofida tuturor eforturilor, ajutate de cele mai bune mijloace stiintifice disponibile (...) cautarile nu au fost in masura sa localizeze aeronava', in zona de 120.000 km2 in care s-au desfasurat, au indicat autoritatile din cele trei state implicate.

Ultima nava implicata in operatiuni a parasit zona marti, dupa incheierea cautarilor pe fundul Oceanului Indian.

Malaysia, Australia si China au convenit in luna iulie sa suspende cautarile in cazul in care avionul nu va fi localizat sau nu vor fi gasite noi dovezi in urma operatiunilor de cautare.

Australia a respins luna trecuta o recomandare a investigatorilor de mutare a cautarilor mai la nord, explicand ca nu exista dovezi care sa sprijine aceasta idee.

Singurele trei fragmente confirmate ca provenind de la aparatul Boeing 777 al companiei Malaysia Airlines au fost gasite pe plaje din Mauritius, insula franceza Réunion si pe o insula din largul coastelor Tanzaniei.

Despre alte 30 de fragmente gasite in aceleasi locuri, dar si pe plaje din Mozambic, Tanzania si Africa de Sud, se crede ca ar putea proveni de la aeronava Boeing.