Zeci de biciclisti nud au protestat impotriva schimbarilor climatice si a neatentiei in trafic. Unde a avut loc manifestatia - GALERIE FOTO

Participantii si-au dat intalnire in centrul orasului, unde au renuntat la haine. Desi cei mai deschisi in a-si expune partile intime ale corpului au fost barbatii, nu au lipsit nici femeile. Persoane de toate varstele si-au dorit sa traiasca experienta de a se plimba cu bicicleta fara haine prin oras.

Femeie: "Este un privilegiu sa fim dezbracati, insa cu timpul l-am cam pierdut. Acum am luat pozitie si il vrem inapoi."

Desi in anii trecuti ciclistii isi pictau corpul, anul acesta au renuntat complet la inhibitii. Organizatorii insa le-au transmis inainte de a incepe cursa ca pot participa oricum, atat cat se simt confortabil. Localnicii iesiti in parcuri sa se relaxeze s-au trezit inconjurati de zeci de nuduri care pedalau.

Barbat: "Este foarte cald astazi, asa ca de ce nu-ti dai jos hainele si sa te bucuri de o plimbare cu bicicletaa"

Cursa a devenit deja o traditie in Africa de Sud. Aceasta este a VIII-a editie si se desfasoara concomitent si in alte 70 de orase din lume. Partiicpantii au declarat ca isi doresc sa atraga atentia si asupra vulnerabilitatii ciclistilor in trafic. Multi dintre ei si-au pictat pe corp texte sub forma unui manifest fata de schimbarile climatice si a problemelor pe care le intampina in trafic.