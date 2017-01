Zeci de credinciosi din toata lumea sarbatoresc astazi Craciunul pe stil vechi. La Betleem, bisericile au fost pline ochi - VIDEO

In Serbia, de exemplu, oamenii au aprins ruguri, iar fiecare a aruncat in foc ramuri uscate de stejar. In asa fel, acestia cred ca vor scapa de toate problemele pe tot parcursul anului.





Iar in Peru, mai multi politisti s-au deghizat in magi, despre care oamenii cred ca au fost calauziti de o stea si l-au gasit pe Isus. Tin locul lui Mos Craciun si, traditional, ei sunt cei care le aduc daruri copiilor. Oamenii legii au urcat pe cai si i-au bucurat pe cei mici cu jucarii.

"Este un traseu obişnuit. Vizităm diferite instituţii, pentru a le transmite oamenilor un mesaj de pace şi dragoste."

In unele regiuni din Romania, oamenii si-au sfintit caii, in ajun de Craciun.

Iar bulgarii au sarit in apele reci, fiind imbracati in costume nationale. In pofida temepraturilor negative, acestia au cantat, au batut tobe si au dansat.

Mii de credinciosi din toata lumea au mers la biserici. La Betleem, intampinarea Craciunului pe stil vechi a culminat cu o slujba speciala la miezul noptii. In biserica Nasterii Domnului s-au adunat sute de oameni, alaturi de patriarhul Ierusalimului.

Si la Vatican s-a dat o slujba grandioasa, la care au asistat mii de oameni. Papa Francisc le-a vorbit credinciosilor despre originile acestei sarbatori.

Papa FRANCISC "Cei trei magi au venit de departe şi ne-au povestit despre motivul călătoriei lor. Au venit ca să se închine Celui Nou-Nascut. Ca să-l vadă şi să se închine."

La Moscova, traditional slujba de Craciun a fost oficiata de Patriarhul Kiril. Oamenii au stat ore in sir ca sa se roage pentru bunastare, spun ei.

Patriarhul KIRIL "Ne vom ruga şi vom spera că Dumnezeu ne va duce pe o cale bună, pe fiecare dintre noi. Şi vom fi capabili să trecem peste dificultăţi, probleme şi crize."

Totusi, rusii au avut de trecut printr-o adevarata provocare, tinand cont de temperaturile foarte scazute. Langa biserici au fost amenajate corturi, unde oamenii s-au putut incalzi pe parcursul noptii.

"Am încercat să adaugăm melisă şi puţin mentă."



"Mereu asistăm la slujbe şi în zilele libere, dar astăzi este atât de frig încât ne ducem de la un punct la altul."

Crestinii ortodocsi de rit vechi sarbatoresc pe 7 ianuarie Craciunul, calendarul iulian fiind decalat cu 13 zile fata de cel gregorian.