Zeci de mii de protestatari au blocat strazi si cladiri in Erevan - FOTO si VIDEO

Protestatari din Armenia au blocat miercuri, clădiri guvernamentale, artere rutiere în capitala Erevan şi o şosea spre aeroport, după ce opozantul Nikol Pashinyan, liderul protestelor, a anunţat marţi o campanie naţională de nesupunere civică ca urmare a respingerii de către parlament a candidaturii sale la funcţia de premier, relatează Reuters.



Partidul Republican aflat la putere a votat marţi contra lui, din cei 100 de deputaţi care au participat la scrutin, 55 fiind împotrivă, iar 45 au susţinut candidatura liderului protestelor antiguvernamentale.

VIDEO Protesters gather in Yerevan after Armenian opposition leader Nikol Pashinyan fails to get elected as prime minister and urges supporters to launch a campaign of civil disobedience pic.twitter.com/N1H79yO37B