Zeci de oameni au luptat cu apa la un festival din Seul: s-au stropit cu furtuni si s-au balacit in fantani crezand ca asa vor aduce ploaia - VIDEO

A fost o adevarata lupta pe strazile de la Seul, nu cu arme insa, ci cu apa. Oamenii s-au stropit cu furtunuri si arme de jucarie, asa ca nimeni nu a ramas cu hainele uscate. Copiii au dat start evenimentului si s-au balacit in apa pana au obosit.

La Festivalul verii, cei mici au avut parte de mai multe surprize. Special pentru ei, au fost amenajate bazine pline cu pesti, iar picii au trebuit sa-i prinda cu mainile goale.

Si adultii si-au incercat puterile si au prins pesti, doar ca in lacuri artificiale. Pestii prinsi au ajuns pe gratare. Festivalul Verii an de an aduna tot mai multa lume in Coreea de Sud. Oamenii spun ca in afara de o doza buna de distractie de care au parte, conform unei legende festivalul ar aduce ploaie in zilele toride.