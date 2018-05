Zeci de palestinieni, ucisi de soldatii israelieni, in timpul protestelor fata de mutarea ambasadei SUA din Israel in Ierusalim - VIDEO

Mii de palestinieni s-au adunat in aceasta dimineata in diferite puncte din apropierea frontierei dintre Fasia Gaza si Israel, iar grupuri mici dintre ei au incercat sa se apropie periculos de bariera de securitate pazita de armata israeliana.

“Vrem sa le spunem ca am venit aici sa trecem peste granita si toti cei care au mijloace pentru asta, le vor folosi. Ierusalimul este capitala Palestinei, nu a Israelului.”

Ciocnirile violente s-au produs in contextul in care astazi se deschide oficial ambasada americana la Ierusalim. Donald Trump nu va participa la ceremonie, dar va adresa un mesaj prin intermediul unei legaturi video, prin satelit. Presedintele este reprezentat insa de o delegatie din care fac parte fiica si ginerele sau, ambii consilieri prezidentiali de rang inalt. Acestia au ajuns deja la Ierusalim.

Transferul ambasadei SUA de la Tel Aviv la Ierusalim vine dupa promisiunea facuta la 6 decembrie anul trecut de presedintele american Donald Trump, cand acesta a anuntat si recunoasterea Ierusalimului drept capitala a statului Israel.

Aceasta decizie a generat satisfactie in randul israelienilor si manie printre palestinieni. Recunoscatori pentru acest gest presedintelui american, echipa isrealiana de fotbal Beitar Ierusalim si-a schimbat denumirea in Beitar Trump Ierusalim.

Israelul priveste Ierusalimul drept capitala sa, in timp ce palestinienii sustin ca partea de est a orasului, ocupata de Israel in 1967, trebuie sa fie capitala viitorului lor stat. Uniunea Europeana a formulat obiectii puternice in privinta mutarii ambasadei americane la Ierusalim, iar cei mai multi ambasadori ai statelor din Uniune in Israel vor boicota ceremonia de astazi. Totusi, participa zeci de diplomati straini, inclusiv reprezentanti ai Ungariei, Romaniei si Republicii Cehe.